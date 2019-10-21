Rusya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Türkiye'nin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, YEE'nin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirildi.
"Türkiye'nin Güzellikleri" adlı fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.