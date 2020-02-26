Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi

26.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:17

Rusya'nın Moskova şehrinde aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu bin 300'den fazla markanın katılımıyla moda ve giyim fuarı düzenlendi.



Rusya'nın başkenti Moskova'da bin 300'den fazla uluslararası markanın yer aldığı Collection Premiere Moscow (CPM) giyim ve moda fuarı düzenlendi. 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuara katılan ziyaretçiler, Türk şirketlerin moda trendleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca, gelecek sezon için uluslararası markalardan sipariş verirken fuarda defile de gerçekleştirildi. Profesyonel alıcılar ve katılımcılar için tasarlanmış seminer programının gösterisi de yapıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA