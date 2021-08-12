Rusya'da turistleri taşıyan helikopter göle düştü: 8 kişi kurtarıldı
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Rusya'da turistleri taşıyan helikopter göle düştü: 8 kişi kurtarıldı

Rusya'da turistleri taşıyan helikopter göle düştü: 8 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde düşen "Mi-8" tipi helikopterde 16 kişiden 8'i kurtarıldı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde düşen "Mi-8" tipi helikopterde 16 kişiden 8'i kurtarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turistleri taşıyan "Mi-8" tipi helikopter, Kamçatka'daki Kuril Gölü'ne düştü.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, helikopterde bulunan 3'ü mürettebattan olmak üzere 16 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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