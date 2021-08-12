Rusya'da turistleri taşıyan helikopter düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da turistleri taşıyan helikopter düştü

Rusya'da turistleri taşıyan helikopter düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya'da 16 kişinin bulunduğu, turistleri taşıyan helikopter düştü.

Rusya'da 16 kişinin bulunduğu, turistleri taşıyan helikopter düştü. Kazada 8 kişinin kurtulduğu ifade edildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 3'ü mürettebat olmak üzere 16 kişiyi taşıyan MI-8 tipi helikopter düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazadan 8 kişinin kurtulduğu ifade edilirken; ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Gülben Ergen Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da turistleri taşıyan helikopter düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:15:34. #1.14#

title