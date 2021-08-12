Rusya'da turistleri taşıyan helikopter düştü

Rusya'da 16 kişinin bulunduğu, turistleri taşıyan helikopter düştü.

Rusya'da 16 kişinin bulunduğu, turistleri taşıyan helikopter düştü. Kazada 8 kişinin kurtulduğu ifade edildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 3'ü mürettebat olmak üzere 16 kişiyi taşıyan MI-8 tipi helikopter düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazadan 8 kişinin kurtulduğu ifade edilirken; ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı