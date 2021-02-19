Rusya'da tren kazası: 25 vagon raydan çıktı

Rusya'nın Skovorodinsky kentinde yaşanan tren kazasında, 25 vagon raydan çıktı.

Rusya'nın Skovorodinsky kentindeki kömür taşıyan yük treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 50 vagonlu yük treninde 25 vagon raydan çıktı. Kazaya ilişkin can kaybı ve yaralı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, yetkililer kazanın buzlanma sonucu meydana gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı