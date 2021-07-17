Rusya'da tren kazası: 2 ölü
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Rusya'da tren kazası: 2 ölü

Rusya'da tren kazası: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de ağır yaralandı.

Rusya'da 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de ağır yaralandı.

Rusya'nın Amur bölgesinde yer alan Ulak-Elga hattında Verkniy Ulak tren istasyonuna yakın bir noktada ilerleyen ve kömür taşıyan 2 yük treni kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lokomototifler dahil tüm kömür vagonları rayların üzerine devrildi. Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirilerek, makinist ve çalışanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 2 makinistin cansız bedenine ulaşılırken, 2 makinist de enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Yaralı makinistler hastanede tedavi altına alınırken, hastane yönetimi makinistlerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Amur Bölgesi Soruşturma Komitesi tren kazasından sonra yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin ilk belirlemelere göre mekanik bir arıza olduğunu belirtti. Kazanın kesin nedeniyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiği ifade edilerek, devrilen vagonların kaldırılması için demiryolu vinçlerinin bölgeye gönderildiği ve temizleme çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle bölgede tren yolu ulaşımına ara verildi. Bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasından sonra tren seferlerinin tekrar başlatılacağı ifade edildi. - MOSKOVA

Rusya'da tren kazası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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