Rusya'da torununu camdan atmaya çalışan dede tutuklandı
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Rusya'da torununu camdan atmaya çalışan dede tutuklandı

Rusya'nın Tümen Oblastı'nda bir kişi, 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı.

15.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:45

Rusya'nın Tümen Oblastı'nda bir kişi, 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı. Küçük çocuğu ölümden ibhar üzerine olay yerine gelen polis kurtardı.

Olay, Rusya'nın Tümen Oblastı'ndaki Surgut kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen bir adam, torununu camdan aşağıya atmaya kalkıştı. Görgü tanıklarının alkollü büyükbabayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, 5'inci kata çıkarak kapıyı kırdı. Çocuğu dedesinin elinden zor kurtaran polis, dedeyi gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada, annenin çocuğu büyükbabasına bırakarak alışverişe gittiği, çocuğun babasının o sırada işyerinde olduğu ifade edildi. Daha önce çocuğun birçok kez büyükbabasıyla kaldığı ancak böyle bir durumun ilk defa gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'da torununu camdan atmaya çalışan dede tutuklandı

Kaynak: DHA

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