Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu

Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu

– Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.

Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu

Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.

Yapılan ilk incelemelere göre kazanın yaşanan toprak kayması sonucu trenin raylardan çıkması ile meydana geldiği belirtildi. Kazada yolcu trenin dört vagonundan ikisinin raylardan çıktığı ve karayoluna devrilmek üzereyken durduğu belirtildi. - Rusya

Kaynak: DHA
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