Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı
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Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı

21.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:06

Rusya'da, Covid-19 salgını nedeniyle halka yapılan test sayısının 86 milyona ulaştı.

Rusya'da, Covid-19 salgını nedeniyle halka yapılan test sayısının 86 milyona ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından açıklanan resmi verilere göre, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde yapılan test sayısı 86 milyon 300'e ulaştı. Yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya'da toplam nüfusun yarısından fazlasına test uygulandığına işaret edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı ise ülkede toplam vaka sayısında rekor artışa ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 350 kişinin enfekte olduğu, toplamda enfekte olan kişi sayısının ülke nüfusunun yüzde 2'sine ulaşarak 2 milyon 848 bin 377'ye yükseldiği aktarıldı. Ülkede son 24 saatte 511 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken ülkedeki toplam can kaybı sayısı 50 bin 858'e yükseldi.

Ülkede aşılama devam ediyor

Rusya'da korona virüs salgını nedeniyle vaka sayılarında rekor sayılara ulaşılırken Rusya'da koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg açıklamalarda bulundu. Aşı uygulamasının sürdüğünü ifade eden Gintsburg, bu hafta itibariyle 60 yaş üstüne Sputnik V korona virüs aşısının uygulanmaya başlanabileceğini söyledi. Rusya'nın birçok bölgesine 350 bin aşının gönderildiğini 150 bin aşının da gönderime hazır olduğunu ifade eden Gintsburg, Moskova'da bulunan Skolkovo inovasyon merkezinde ayda 10 milyon doz üretim yapılabilen fabrikanın inşasının devam ettiğini hatırlattı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı
Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı
Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı
Rusya'da toplam Covid-19 test sayısı 86 milyona ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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