Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı
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Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı

30.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:21

Rusya'da 2 tır tarafından sıkıştırılan araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarpınca yolun ortasında takla attı.

Rusya'da 2 tır tarafından sıkıştırılan araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarpınca yolun ortasında takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, tır sürücüleri değil kadın sürücü hatalı bulundu.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'daki Ufa - Neftekamsk otoyolunda kadın sürücü aracı ile ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir tır, önündeki tırı geçmeye çalıştı. Tırların altında kalmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün eşi "dikkat dikkat" diye seslenirken araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı. Buz tutan yoldan çıkarak tıra çarpan araç, yolun ortasında takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü ve eşi yaralanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polisin araç kamerasından yaptığı incelemede tır sürücüleri değil kadın sürücü hatalı bulundu. Polisler tuttuğu tutanakta otomobil sürücüsünü suçlarken çarptığı tırın masrafları da sürücüye kaldı. Trafik kazasının görüntüleri Rusya'da tartışmalara yol açtı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı
Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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