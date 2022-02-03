Tırın çarptığı vinçteki işçiler yola savruldu: 1 ölü

Rusya'da otoyolda çalışan vinçteki 2 işçi tırın vince çarpması sonucu yola savruldu. İşçilerden 1'i hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dmitrovsky Otoyolu üzerindeki radar ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu platformda çalışma başlatıldı. Yol kenarına park eden vinçle platforma çıkarılan 2 işçi çalıştığı sırada bir tır vince çarptı. Güvenlik önlemlerinin neredeyse hiç alınmadığı kazada işçilerden biri seyir halindeki otomobilin üstüne diğeri ise otoyola düştü. Kazadan sonra olay yerine gelen ambulans ile işçiler hastaneye sevk edildi. İşçilerden birinin ambulansta hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer işçinin ise ağır yaralı olarak tedavi altında alındığı aktarıldı. Yaşanan kaza ile ilgili Moskova Bölge Savcılığı soruşturma başlatırken, tır sürücüsü ve vinç operatörünün ise ifadelerinin alınacağı açıklandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel