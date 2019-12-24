Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak
Haberler » Dünya » Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak - Haberler

Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak

Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı

24.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36
Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak

Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı.


Geçen kasımda Rusya, 'nin 'agresif' olarak nitelediği siber güvenlik stratejisine yanıt olarak bağımsız internet yasası yürürlüğe sokmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler