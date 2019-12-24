Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak
Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı
24.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36
Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı.
Geçen kasımda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'agresif' olarak nitelediği siber güvenlik stratejisine yanıt olarak bağımsız internet yasası yürürlüğe sokmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com