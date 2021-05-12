Rusya'da Telegram ve VKontakte'ye toplam 6,5 milyon ruble ceza
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Rusya'da Telegram ve VKontakte'ye toplam 6,5 milyon ruble ceza

Rusya'da Telegram ve VKontakte'ye toplam 6,5 milyon ruble ceza
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Telegram'a idari ihlal nedeniyle 5 milyon ruble, VKontakte sitesine 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Telegram'a idari ihlal nedeniyle 5 milyon ruble, VKontakte sitesine 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Telegram ve VKontakte aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Telegram ve VKontakte üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Telegram'a 5 milyon ruble, VKontakte'ye 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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