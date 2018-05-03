Rusya'da Telegram'ın Ardından Viber da Yasaklanabilir

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Federal Güvenlik Servisine (FSB) gerekli şifreleme anahtarlarını temin etmemesi halinde anlık mesajlaşma uygulaması Viber'ın da Telegram gibi yasaklanabileceğini belirtti.

Nikiforov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, uygulamaların şifreleme anahtarlarına erişim konusunda FSB'nin tam yetkili olduğunu vurguladı.

FSB'nin bu konuda Viber ile sorun yaşaması halinde mahkemeye başvurabileceğine işaret eden Nikiforov, "FSB, mahkemeye gitmesi halinde Telegram'ın yasaklanmasını sağlayan karara benzer bir kararı Viber için de aldırabilir." diye konuştu.

Rusya'da kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli şifreleme anahtarlarını FSB ile paylaşmadığı gerekçesiyle dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram geçen ay yasaklanmıştı.

Telegram'ın yasaklanması nedeniyle binlerce kişi başkent Moskova'da protesto düzenlemişti.