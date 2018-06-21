Rusya'daki Tarlada Oluşan Şekiller, Çiftçilerde Uzaylı Paniği Yarattı
Rusya'nın Krasnador bölgesindeki buğday tarlalarında görülen şekiller, çevre halkı tarafından uzaylıların mesajı olarak değerlendirildi.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki buğday tarlalarında ilginç semboller görüldü. Çiftçilerin dikkatini çeken semboller üzerinde araştırma başlatıldı.
ÇİFTÇİLER KORKTU
Rusya'nın tahıl deposu olarak bilinen ve ülkenin en çok tarım yapılan bölgesi olan Krasnodar'da yaşanan ilginç olay Rusları korkuttu. Sabah tarlalarına giden çiftçiler, buğdaylar üzerinde ilginç sembollerin oluştuğunu gördü. Bunun üzerine uzmanlara haber verildi.
UZAYLILARIN MESAJI OLARAK ALGILANDI
Uzmanlar tarlaları hem fotoğrafladı hem de havadan görüntüledi. Kaydedilen görüntüler üzerinde incelemelerde bulunacak olan uzmanlar, ayrıca çevrede de arama-tarama çalışmaları yaptı. Ruslar ise görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzaylıların Rusya'ya mesaj vermek istediğini dile getiren Ruslar arasında görüntüler büyük tartışmalara neden oldu
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BU 3 HARFLİLERİN OYUNLARINDAN İBARETTİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eyyy uzaylı, babanın tarlasımı ora, oyun oynuyonCevap Yaz Yayından Kaldır
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Patates 5 TL sovan 6 TLCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Şu uzaylılar çıksada kurtulsakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam gibi gelin korkutmayın bizi.önce insan olun .hayat felsefeniz bu olsun uzaylı kardeşlerimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır