Rusya'da tanınmış insan hakları örgütü Memorial'ın kapatılması kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da tanınmış insan hakları örgütü Memorial'ın kapatılması kararı

Rusya'da tanınmış insan hakları örgütü Memorial'ın kapatılması kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin önde gelen insan hakları organizasyonu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin önde gelen insan hakları organizasyonu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.

Rusya'da ülkenin en tanınmış insan hakları kuruluşlarından biri olan Memorial International, mahkeme kararıyla kapatılıyor. Moskova'da görülen duruşmada Rusya Yüksek Mahkemesi, kuruluşun "Yabancı Ajanlar Yasası" kapsamındaki düzenlemeyi ihlal ettiği sonucuna vararak kapatılmasına hükmetti. Mahkeme başkanı, Memorial hakkında daha önce de benzer bir davanın bulunduğuna dikkat çekerek bu kararı alındığını ifade etti.

Karara itiraz edilecek

Memorial International'ın yöneticilerinden Yan Rachinsky ise mahkemenin verdiği kararın ardından yine Rusya'da faaliyet gösteren muhalif yayın organlarından Meduza'nın muhabiri Kristina Safonova'ya konuştu. Muhabirin Memorial International'ın kapatılmaması konusunda umudu olup olmadığına cevap veren Rachinsky, "Umut her zaman vardır. Şans meselesi" dedi. Mahkeme kararını nasıl karşıladığı ile ilgili soruya da yanıtlayan Rachinsky, "Savcının konuşmasının, iddianın içeriğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Dosya incelenmemiş bile" ifadelerini kullandı. Karara itiraz edeceklerini ve 29 Aralık'ta da kuruluş ile ilgili başka bir davanın görüleceğini belirten Rachinsky, "Temel değişiklikler olmadan Rusya'da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yalnızca Rusya'da 60 kuruluşumuz var ve hepsi bağımsız tüzel kişilikler. Hukuka aykırı karar Temyiz Mahkemesi tarafından onaylansa bile sakince çalışmaya devam edecekler" diyerek alınan karara karşı durduklarını ifade etti.

Ajan olarak nitelendirilmişti

1989 yılında kurulan Memorial, Rusya tarihinin en karanlık sayfalarını incelemeye başlamasıyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz ay savcılar, Moskova merkezli Memorial İnsan Hakları Merkezi ve ana yapısı olan Memorial International'ı "Yabancı Ajan Yasasını" ihlal etmekle suçlamıştı. Söz konusu yasa, dışarıdan fon alan kuruluşların "ajan" olarak nitelendirilmesini ve bu tanımı resmi olarak kullanmasını öngörüyor. Savcılık, kuruluşun internet sitesi de dahil olmak üzere yayınlarına "yabancı ajan" etiketini eklemediği gerekçesiyle Memorial International hakkında dava açmıştı. Memorial İnsan Hakları Merkezi ise terörizme ve aşırılıkçılığa göz yummakla suçlanlanmıştı. - MOSKOVA

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor

 Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen olayında merak edilen soru yanıt buldu

Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen olayında merak edilen soru yanıt buldu

 Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title