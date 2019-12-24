Rusya'da Su-57 uçağının test uçuşu sırasında düştüğü iddia edildi
Rusya’nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57’nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57'nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi.
TASS haber ajansının Komsomolsk-na Amure bölge yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Su-57 test uçuşu esnasında ormanlık alana düştü. Fırlatma sistemini kullanarak kurtulan pilot paraşütle indiği ormanlık alandan helikopterle alındı. Euronews.com'da Görüntüle