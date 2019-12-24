Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında düştü
Haberler » Güncel » Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında düştü - Haber

Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında düştü

Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında Habarovsk Bölgesindeki ormanlık alana düştü.

24.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:30
Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında düştü

'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında Habarovsk Bölgesindeki ormanlık alana düştü. Rus yetkililer, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu ve yaralanmadığını açıkladı.

Rusya'da Su-57 savaş uçağı test uçuşu sırasında Habarovsk Bölgesinin Komsomolsk-on-Amur kentindeki ormanlık alana düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Savaş uçağı, deneme uçuşu sırasında Tayga ormanına düştü. Pilot, uçaktan atlayarak kurtuldu" ifadeleri kullanıldı. Kazada pilotun yara almadığı belirtilirken, kazanın üretici firma tarafından yapılan deneme uçuşu sırasında meydana geldiği bildirildi. Doğu Askeri Bölgesinin Basın Birimi, bölgedeki hiçbir askeri birliğin Su-57 savaş uçağı hizmeti vermediğini kaydetti.

Rus havacılık ve savunma şirketi olan United Aircraft yaptığı açıklamada kazayı doğrularken, Su-57 savaş uçağı kazalarının nedenlerinin araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler