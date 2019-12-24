Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında düştü

24.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:27

Rusya'da Su-57 savaş uçağı, test uçuşu sırasında Habarovsk Bölgesindeki ormanlık alana düştü. Rus yetkililer, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu ve yaralanmadığını açıkladı.



Rusya'da Su-57 savaş uçağı test uçuşu sırasında Habarovsk Bölgesinin Komsomolsk-on-Amur kentindeki ormanlık alana düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Savaş uçağı, deneme uçuşu sırasında Tayga ormanına düştü. Pilot, uçaktan atlayarak kurtuldu" ifadeleri kullanıldı. Kazada pilotun yara almadığı belirtilirken, kazanın üretici firma tarafından yapılan deneme uçuşu sırasında meydana geldiği bildirildi. Doğu Askeri Bölgesinin Basın Birimi, bölgedeki hiçbir askeri birliğin Su-57 savaş uçağı hizmeti vermediğini kaydetti.



Rus havacılık ve savunma şirketi olan United Aircraft yaptığı açıklamada kazayı doğrularken, Su-57 savaş uçağı kazalarının nedenlerinin araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA