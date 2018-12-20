"Rusya'da Sosyalizmin Yeniden Kurulması Mümkün mü" Sorusuna Putin, Tek Cümlelik Yanıt Verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

BÜYÜK BASIN TOPLANTISI

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli. Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

'RUSYA'DA SOSYALİZM MÜMKÜN MÜ?'

Toplantıda gazetecileri sorusunu alan Putin, Rusya'da sosyalizmin yeniden kurulup kurulmayacağına ilişkin bir soruya "Mümkün değil" cevabı verdi.