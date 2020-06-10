Rusya'da sosyal medya fenomeni Balmasheva üvey oğlundan hamile kaldığını duyurdu
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Rusya'da sosyal medya fenomeni Balmasheva üvey oğlundan hamile kaldığını duyurdu

Rusya'da sosyal medya fenomeni Balmasheva üvey oğlundan hamile kaldığını duyurduRusya, (DHA)- Rusya'da sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35), 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey'den (45) ayrılarak, üvey oğlu Vladimir'den (20) hamile kaldı.

10.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:18

Rusya'da sosyal medya fenomeni Balmasheva üvey oğlundan hamile kaldığını duyurdu

Rusya, (DHA)- Rusya'da sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35), 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey'den (45) ayrılarak, üvey oğlu Vladimir'den (20) hamile kaldı. Olay ülkede infial yarattı.

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.Ülkenin sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği, Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu ilk eşinden olan Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir'den hamile kaldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Balmasheva'nın eski eşinin oğluyla evlenmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Balmasheva'a kızan bir çok takipçisi olayı duymasının ardından ünlü fenomeni takipten çıkardı.Olay ile ilgili konuşan Balmasheva, 'Saklamaktan yoruldum. Hayatta her şey mümkün ve evet evlenmeye karar verdik. Biliyorum bazılarınız bizi yargılayacak, bazılarınız bizi destekleyecek. Ama biz mutluyuz. Umarım siz de olursunuz' diye konuştu.

Rusya'da sosyal medya fenomeni Balmasheva üvey oğlundan hamile kaldığını duyurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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