Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 475 can kaybı
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Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 475 can kaybı

04.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:43
Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 475 can kaybı

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 385 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, salgından 475 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 385 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, salgından 475 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 385 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 475 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 290 bin 135'e, toplam can kaybı ise 87 bin 823'e ulaştı. Ülkede toplamda 3 milyon 869 bin 857 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 332 bin 455 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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