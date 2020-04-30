Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
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Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
30.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:09

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 1073'e çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rusya'da 101 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1073'e; son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 106 bin 498'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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