Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 252 bin 245'e ulaştı.

Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 9 bin 974 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 252 bin 245'e yükselirken; Rusya Sağlık Bakanlığı, 93 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 2 bin 305'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA