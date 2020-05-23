Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 335 bin 882'ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 335 bin 882'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 139 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 388'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA