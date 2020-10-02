Rusya'da son 24 saatte 9 bin 412 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 643'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 412 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 643'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 186 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 77'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı