Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 405 bin 843'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 405 bin 843'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 138 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 693'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA