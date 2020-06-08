Rusya'da son 24 saatte 8 bin 985 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
08.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:00
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 476 bin 658'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 476 bin 658'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 112 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 971'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA