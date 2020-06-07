Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 yeni koronavirüs vakası
07.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:49

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 467 bin 673'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 134 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 859'a ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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