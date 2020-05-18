Rusya'da son 24 saatte 8 bin 926 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 678'e yükseldi.

Rusya'da koronavirüs tespit edilen vakaların sayısındaki kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 8 bin 926 kişide daha virüs tespit edildi. Rusya, 290 bin 678 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu. Rusya Sağlık Bakanlığı, 91 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA