Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası
26.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:07

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 362 bin 342'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 807'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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