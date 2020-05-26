Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 362 bin 342'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 807'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA