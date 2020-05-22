Rusya'da son 24 saatte 8 bin 894 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
22.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:13
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 326 bin 448'e ulaştı.
Rusya'da vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 326 bin 448'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 249'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA