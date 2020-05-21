Rusya'da son 24 saatte 8 bin 849 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 849 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
21.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:49
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 849 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 554'e ulaştı.
Rusya'da vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 849 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 317 bin 554'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 127 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 99'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA