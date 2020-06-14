Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 yeni koronavirüs vakası
14.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:23

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 528 bin 964'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 528 bin 964'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 948'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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