Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 344 bin 481'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 344 bin 481'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 153 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 541'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA