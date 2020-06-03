Rusya'da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
03.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:48
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 432 bin 277'ye ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 432 bin 277'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 178 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 215'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA