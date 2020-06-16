Rusya'da son 24 saatte 8 bin 248 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 248 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
16.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:38
Rusya'da son 24 saatte 8 bin 248 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 545 bin 458'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 248 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 545 bin 458'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 193 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 284'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA