Rusya'da son 24 saatte 8 bin 246 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 537 bin 210 ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 246 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 537 bin 210'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 143 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 91'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA