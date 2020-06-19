Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 yeni koronavirüs vakası
19.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:49

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 569 bin 63'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 972 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 569 bin 63'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 181 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 841'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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