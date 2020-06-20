Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası
20.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:06

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 576 bin 952'ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 576 bin 952'te yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 161 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 2'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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