Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
20.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:06
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 576 bin 952'ye ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 889 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 576 bin 952'te yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 161 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 2'ye ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA