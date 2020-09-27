Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 yeni koronavirüs vakası

27.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:21
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438'e  yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 99 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 324'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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