Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 553 bin 301'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 553 bin 301'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 194 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 478'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA