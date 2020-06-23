Rusya'da son 24 saatte 7 bin 425 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 7 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 599 bin 705'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 425 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 599 bin 705'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 153 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 359'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA