Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 606 bin 881'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 606 bin 881'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 154 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 513'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA