Rusya'da son 24 saatte 6 bin 852 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 852 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 852 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 627 bin 646'ya ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 852 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 627 bin 646'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 969'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA