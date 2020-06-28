Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 437'ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 634 bin 437'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 104 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 73'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA