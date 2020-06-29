Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası
29.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:29

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 641 bin 156'ya ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 641 bin 156'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 93 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 166'ya ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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