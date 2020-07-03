Rusya'da son 24 saatte 6 bin 718 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
03.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:21
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 667 bin 883'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 718 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 667 bin 883'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 176 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 859'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA