Rusya'da son 24 saatte 6 bin 693 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 647 bin 849'a ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 693 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 647 bin 849'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 154 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 320'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA