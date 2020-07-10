Rusya'da son 24 saatte 6 bin 635 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 713 bin 936'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 635 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 713 bin 936'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 17'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA